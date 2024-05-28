東訊與文大簽MOU 培育溫室氣體管理人才

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（中央社記者鍾榮峰台北28日電）機電大廠東元集團旗下東訊今天下午宣布，與文化大學ESG永續創新研究中心合作，共同簽署產學合作備忘錄（MOU），雙方未來培育溫室氣體管理人才，協助企業快速完成溫室氣體盤查作業，達到碳排管理及加速解決企業淨零轉型需求。

東訊透過新聞稿指出，合作備忘錄簽署由東訊董事長劉兆凱及文化大學副校長王志誠代表簽署，文大與東訊承諾未來將共同合作培育「綠能人才」與產學研發，落實雙方ESG社會責任承諾。

劉兆凱表示，東訊近年來積極開發ESG領域企業解決方案，包含智能維運、用電管理、碳排管理等多種系統，因應政府2050淨零碳排目標，東訊推出全數位溫室氣體盤查工具，產品應用AI辨識技術，可將掃描後的數據自動編排、自動計算、自動產出清冊，全流程數位化工作。

王志誠提到，文化大學培育節能減碳人才，此次與東訊跨界合作，共同推動2050淨零排放目標，期盼創造成功的合作機制與社會影響力。

東訊公司是東元集團的一員，與全球電信公司合作，2016年後轉型以人工智慧物聯網（AIoT）為核心，推出工業物聯網、智慧機電維運管理、節能減排相關產品，今年致力推動ESG永續工作，協助企業用戶低碳永續與智慧化維運轉型。（編輯：張若瑤）1130528

劉兆凱 文大攜手東訊產學合作 培育溫室氣體管理人才