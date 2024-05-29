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中華電81名高階主管 取得碳盤查國際證照

2024/5/29 17:27
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（中央社記者江明晏台北29日電）中華電信今天宣布，2024年上半年共計培育81名高階主管取得ISO 14064-1碳盤查國際證照，加速實現公司各項ESG國際倡議目標。

中華電信今天透過新聞稿表示，中華電信學院依永續發展人才需求，去年開辦培訓課程，輔導員工順利取得83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照；今年推動高階主管進行標準認證課程培訓，達成81名高階主管取得ISO 14064-1證照。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信邁向淨零永續的目標明確，達成目標需要企業全體員工努力，透過推動高階經理人ISO 14064-1:2018標準認證培訓，幫助高階團隊掌握永續發展核心，接軌國際標準，從上到下建立共識，齊力推動淨零永續政策。

中華電信總經理林昭陽受訓後指出，此課程提升經理人團隊淨零永續的專業知識，有助於團隊主管未來能更聚焦、務實地發展並落實淨零政策與減碳計劃，朝淨零目標邁進。（編輯：張良知）1130529

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