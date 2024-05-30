古寶無患子綠能智慧廠房麻豆動土 20年減碳2千公噸

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（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市古寶無患子公司綠能智慧廠房今天在麻豆工業區動土，規劃投入新台幣10億元，第1期綠能自動倉儲與智慧型理貨中心啟用後，預估20年總減碳量約2000公噸。

古寶無患子公司綠能智慧廠房今天動土，預定投入10億元，包含美妝保健綠能廠房、高效能研發中心及自動倉儲與理貨物流系統；台南市長黃偉哲也出席動土典禮，期許帶動在地經濟發展。

黃偉哲表示，古寶無患子公司透過生技開發，致力生產更友善天然清潔保養品，如今外銷美國、日本，於2018年美國Amazon有機清潔用品登上前十大品牌，同時在iHerb天然健康選購平台展現亮眼成績，外銷營業額逐年攀升。

台南市政府發布新聞稿指出，古寶無患子公司創新研發友善地球產品逾300項，第1期綠能自動倉儲（容納3800個棧板）與智慧型理貨中心啟用後，預估20年總減碳量約2000公噸，等同種植7000棵大樹。（編輯：陳仁華）1130530