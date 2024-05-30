本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
淨零碳排
永續台灣
新聞專題
永續台灣
首頁 / 產經

古寶無患子綠能智慧廠房麻豆動土 20年減碳2千公噸

2024/5/30 10:16
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市古寶無患子公司綠能智慧廠房今天在麻豆工業區動土，規劃投入新台幣10億元，第1期綠能自動倉儲與智慧型理貨中心啟用後，預估20年總減碳量約2000公噸。

古寶無患子公司綠能智慧廠房今天動土，預定投入10億元，包含美妝保健綠能廠房、高效能研發中心及自動倉儲與理貨物流系統；台南市長黃偉哲也出席動土典禮，期許帶動在地經濟發展。

黃偉哲表示，古寶無患子公司透過生技開發，致力生產更友善天然清潔保養品，如今外銷美國、日本，於2018年美國Amazon有機清潔用品登上前十大品牌，同時在iHerb天然健康選購平台展現亮眼成績，外銷營業額逐年攀升。

台南市政府發布新聞稿指出，古寶無患子公司創新研發友善地球產品逾300項，第1期綠能自動倉儲（容納3800個棧板）與智慧型理貨中心啟用後，預估20年總減碳量約2000公噸，等同種植7000棵大樹。（編輯：陳仁華）1130530

黃偉哲
鋒面挹注台南3大水庫 進帳2500萬噸約南市25天公共用水台南12國小接力「16蹲」 教育局響應收尾
永續台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
172.30.142.71
更多編輯台推薦新聞：