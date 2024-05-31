碳交所攜手Verra 促高品質碳權開發與市場發展

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（中央社記者羅元駿台北31日電）台灣碳權交易所今天表示，與國際碳權核發機構Verra簽署合作備忘錄（MoU），雙方將聚焦於促進高品質碳權的開發、發行和使用，盼加速台灣氣候行動並促進國內碳市場的發展。

碳交所今天發布新聞稿指出，28日與Verra簽署MoU，簽約儀式於碳交所、台灣證交所及中山大學碳權研究與服務中心共同舉辦的「自願性碳市場：誠信與永續」國際研討會舉行。

碳交所總經理田建中表示，碳交所是台灣唯一依據「氣候變遷因應法」指定辦理該法所定額度交易事宜的官方指定機構，Verra是全球代表性的國際碳權核發機構，MoU將為雙方建立合作機制，促進彼此溝通管道及拓展持續關係。

Verra表示，世界應對氣候變遷這個全球危機的時間已不多，作為致力於氣候行動和永續發展的領先標準，Verra相信與在地夥伴的合作是成功的關鍵。

Verra分享，透過作業精進、計畫影響與科學完整性、當責3大面向，Verra在自願性碳市場中扮演更嚴謹及可信賴的角色，具體措施包含方法學的更新、平台的數位化、查確證機構的績效管理方案等。此外，近期通過自願性碳市場誠信委員會（ICVCM）的核心碳原則（Core Carbon Principles）方案層級審查，為提升碳市場的誠信與永續更進一步。

田建中指出，台灣作為出口導向的經濟體，肩負淨零減碳的重任，隨著國際品牌商紛紛設定積極的氣候目標，碳移除類型專案（Carbon Removal）成為重要的解方之一。碳交所與Verra透過MoU的簽署，將共同加速台灣氣候行動並促進國內碳市場的發展。（編輯：潘羿菁）1130531