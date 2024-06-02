黃仁勳晚間7時台大演講AI產業革命 鴻海廣達華碩董事長到場【直播】

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（中央社網站）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日晚間7時將在台大體育館發表主題演講，分享人工智慧時代如何帶動全球新產業革命的發展，引起各界關注。鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、華碩董事長施崇棠都出席參加，許多媒體和觀眾也從下午開始便在會場外排隊等候進場。（編輯：翁堃耀）1130602