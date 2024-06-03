黃仁勳概念股發威 台股大漲362點收21536點

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（中央社記者鍾榮峰台北3日電）輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳2日演講，點名台灣供應鏈是人工智慧AI產業革新的後盾，「黃仁勳概念股」今天發威，帶動加權指數盤中大漲438點，終場高檔震盪，收21536.76點，上漲362.54點。

大盤今天成交值新台幣4333.2億元，電子股終場漲2.3%，金融小漲0.59%，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群上漲2.06%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚1.01%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約65.6%。（編輯：楊凱翔）1130603