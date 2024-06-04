秘魯國際塑膠論壇 台灣專家分享循環經濟經驗

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（中央社記者唐雅陵聖保羅3日專電）2024年秘魯國際塑膠論壇5月30日在首都利馬舉辦，台灣塑膠工業技術發展中心組長林子翔以專題演講，分享台灣公、私部門合作推動塑料回收政策、循環經濟等經驗，獲與會人士熱烈回響。

秘魯工業總會（SNI）自2019年起每年舉辦「國際塑膠論壇」，2024年「第六屆國際塑膠論壇」主題為「太平洋聯盟塑料工業永續發展挑戰」。

財團法人塑膠工業技術發展中心組長林子翔受邀以「發掘塑膠回收趨勢、應用及減碳優勢：台灣經驗」為題發表演講，分享台灣如何透過「生產者責任延伸」、政府政策及全民教育等產、官、學三層面，成功促成回收率近6成佳績，以及業者如何運用公部門的塑料回收政策取得商機，獲與會各國代表熱烈回響。

秘魯工總會長尼西（Jesús Salazar Nishi）開幕致詞表示，活動旨在探索和促進由哥倫比亞、智利、墨西哥、秘魯4國組成的「太平洋聯盟」塑膠產業發展機會，並強調塑膠業永續發展，有賴政府制定促進廢棄物回收與再利用及消費者宣導政策。

秘魯生產部次長魯漢（César Quispe Luján）表示，該部致力推動及落實秘魯朝循環經濟發展，並樂見秘魯業界持續朝此方向努力。

秘魯工總塑膠委員會主席德侃波（Eduardo del Campo）於總結時多次肯定台灣在塑膠回收的傲人成果，可為「太平洋聯盟」借鏡。

本屆論壇與會者包括秘魯、哥倫比亞、墨西哥、智利、義大利、西班牙、台灣等國產官學界代表約計150人，分享塑膠回收及循環經濟政策及產業推動挑戰與解決方略，同時展示運用科技及創新解決方案推動永續性之商業模式。（編輯：陳慧萍）1130604