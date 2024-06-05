負碳技術尚未成熟 李堅明籲企業善用碳權靈活減碳

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涉己新聞

（中央社記者曾智怡台北5日電）碳有價時代來臨，企業碳焦慮越滾越大，「台灣碳交易之父」、台北大學教授李堅明認為，碳權是重要避險工具，企業在等待負碳技術成熟之前，短期應靈活運用碳權進行減碳。

中央社今天舉行「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨「碳交易的28堂課」新書發表會，中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良引言指出，淨零排放涉及管理問題，但目前負碳技術尚未成熟，若無法將碳全數抓取，便須進行抵減，所謂事後補償概念，透過碳權、碳交易達成碳中和。

他表示，企業正面臨轉型風險，包含國內外政府、供應鏈夥伴，以及消費者偏好改變，都在「盯你的排放量叫你負責」，顯見減碳已成必修課。因此，最好的方法便是多研究他山之石，從中組合適合自身做法。

隨後，台灣碳權交易所總經理田建中、台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新加入與談，一同解碼碳交易機制。

談及碳交易重要觀念，簡又新指出，碳定價是一政策、非財政工具，透過經濟誘因，以減量為出發點，幫助企業節能減碳和轉型。

李堅明表示，碳交易基本內涵是「機會」，讓減碳有價值、效益，對減碳具激勵作用；同時也是讓企業能落實減碳承諾的工具，是非常重要避險工具，呼籲價格訊號盡快明確，才能協助企業因應未來淨零轉型龐大風險。

林子倫直言，碳有價化時代一定要國際合作，台灣占全球碳排放量0.56%，現在已越過高峰向下，但放眼中國碳排占比達30%、美國14%，應幫助較難轉型者，「就像每人減肥體質不一」，每國產業發展體質不同，國內產業也要懂得合作，才會事半功倍。

台灣企業已進入碳交易實戰操作階段，簡又新認為，企業應花時間了解政府政策、輔導補助項目，同時以碳盤查和減碳為第一優先，盡快完成基本功。他不諱言，台灣是全球重要供應鏈，又面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）壓力，但減碳起步較慢，且相關人才極度缺乏，必須加強，否則公司出現錯誤決策恐產生巨大損失。

李堅明呼籲企業趕快到碳交所開帳戶，將自身開發及購買碳權當作資產；再者，內部減碳需花費巨大成本，建議一手減碳、第二手創造碳權資產。

他指出，減碳有3種組合，內部減碳、購買綠電、購買碳權抵換，企業短期應善用碳權靈活性，等待科技、負碳技術變成熟；他解釋，買碳權是用來抵減減量行動缺口，若減碳技術成熟，可多進行內部減碳，綠電普及則可多用綠電，碳權便宜就用碳權減碳。

田建中表示，碳交所去年已上架光電、風電等「減緩類」國際碳權，今年6月中將上架新一批自然碳匯，也是因應國內上市櫃公司、供應鏈需求，例如蘋果要求供應鏈購買碳權必須是「移除類」，但目前碳捕捉封存技術成本太高，主流為種樹等自然碳匯。（編輯：潘羿菁）1130605