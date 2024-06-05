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負碳技術尚未成熟 李堅明籲企業善用碳權靈活減碳

2024/6/5 14:25（6/5 14:39 更新）
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中央社「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行，全國中小企業總會副理事長陳萬來（左起）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、中央社董事長李永得、「台灣碳交易之父」教授李堅明、台灣碳權交易所總經理田建中與中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良手拿新書合影。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
中央社「碳交易的28堂課」新書發表會5日在集思交通部國際會議中心舉行，全國中小企業總會副理事長陳萬來（左起）、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新、中央社董事長李永得、「台灣碳交易之父」教授李堅明、台灣碳權交易所總經理田建中與中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良手拿新書合影。中央社記者張新偉攝 113年6月5日
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涉己新聞

（中央社記者曾智怡台北5日電）碳有價時代來臨，企業碳焦慮越滾越大，「台灣碳交易之父」、台北大學教授李堅明認為，碳權是重要避險工具，企業在等待負碳技術成熟之前，短期應靈活運用碳權進行減碳。

中央社今天舉行「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨「碳交易的28堂課」新書發表會，中華經濟研究院能源與環境研究中心主任劉哲良引言指出，淨零排放涉及管理問題，但目前負碳技術尚未成熟，若無法將碳全數抓取，便須進行抵減，所謂事後補償概念，透過碳權、碳交易達成碳中和。

他表示，企業正面臨轉型風險，包含國內外政府、供應鏈夥伴，以及消費者偏好改變，都在「盯你的排放量叫你負責」，顯見減碳已成必修課。因此，最好的方法便是多研究他山之石，從中組合適合自身做法。

隨後，台灣碳權交易所總經理田建中、台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新加入與談，一同解碼碳交易機制。

談及碳交易重要觀念，簡又新指出，碳定價是一政策、非財政工具，透過經濟誘因，以減量為出發點，幫助企業節能減碳和轉型。

李堅明表示，碳交易基本內涵是「機會」，讓減碳有價值、效益，對減碳具激勵作用；同時也是讓企業能落實減碳承諾的工具，是非常重要避險工具，呼籲價格訊號盡快明確，才能協助企業因應未來淨零轉型龐大風險。

林子倫直言，碳有價化時代一定要國際合作，台灣占全球碳排放量0.56%，現在已越過高峰向下，但放眼中國碳排占比達30%、美國14%，應幫助較難轉型者，「就像每人減肥體質不一」，每國產業發展體質不同，國內產業也要懂得合作，才會事半功倍。

台灣企業已進入碳交易實戰操作階段，簡又新認為，企業應花時間了解政府政策、輔導補助項目，同時以碳盤查和減碳為第一優先，盡快完成基本功。他不諱言，台灣是全球重要供應鏈，又面臨歐盟碳邊境調整機制（CBAM）壓力，但減碳起步較慢，且相關人才極度缺乏，必須加強，否則公司出現錯誤決策恐產生巨大損失。

李堅明呼籲企業趕快到碳交所開帳戶，將自身開發及購買碳權當作資產；再者，內部減碳需花費巨大成本，建議一手減碳、第二手創造碳權資產。

他指出，減碳有3種組合，內部減碳、購買綠電、購買碳權抵換，企業短期應善用碳權靈活性，等待科技、負碳技術變成熟；他解釋，買碳權是用來抵減減量行動缺口，若減碳技術成熟，可多進行內部減碳，綠電普及則可多用綠電，碳權便宜就用碳權減碳。

田建中表示，碳交所去年已上架光電、風電等「減緩類」國際碳權，今年6月中將上架新一批自然碳匯，也是因應國內上市櫃公司、供應鏈需求，例如蘋果要求供應鏈購買碳權必須是「移除類」，但目前碳捕捉封存技術成本太高，主流為種樹等自然碳匯。（編輯：潘羿菁）1130605

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