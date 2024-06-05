企業打造淨零競爭力 專家：Bottom up是關鍵

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涉己新聞

（中央社記者潘姿羽台北5日電）全球淨零排放浪潮興起，企業綠色轉型迫在眉睫，但如何把減碳、淨零從口號化為實務，是企業的最大課題。專家指出，傳統Top Down（由上而下）的做法不會成功，應改為Bottom up（由下到上），請部門各自提出減量最大可行性，再來商討執行細節。

中央通訊社今天舉辦「邁向零碳永續新時代」系列論壇暨「碳交易的28堂課」新書發表會，邀請專家學者暢談如何搞懂碳交易、解除碳焦慮等議題。第2場次的焦點與談聚焦企業如何備戰淨零新時代，與會專家均認為「數據化」是重要關鍵。

工業技術研究院綠能與環境研究所環境技術總監蔡振球指出，企業迎戰新時代有2大重點，一是數據化、二是內化，推動減碳的過程中，沒有數據化會做得非常痛苦，公司也要把減碳思維內化，視為公司每天要做、隨時要做的事情。

蔡振球表示，大企業不想讓資料被其他人看到，會走向雲端變地端；中小企業方面，要投入大筆資金比較困難，其實坊間已有相當多軟體，可以視自身需求選用。

台達電子企業永續發展部經理許惠卿分享經驗，公司以內部碳定價機制作為推動淨零策略與碳管理的重要工具，在這過程中，即時數據非常重要，每個月都會產出報表，可對應到各單位、財務，內部也有定期會議檢視執行績效。

許惠卿進一步指出，不論導入內部碳定價，還是再生電力管理，這些機制都需要數位科技系統支持，才能管理得當。

安永台灣氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲則說，企業要執行減碳時，可能遇到一個狀況，老闆喊出減碳50%的目標後，開始要求各部門扛一定比例，製程部門責任較重、減碳50%，行政、財務、原料扛較少壓力，「我現在告訴你別走冤枉路，這麼做不會work」。

曾于哲說，當年京都議定書就是採Top Down的模式，已經失敗了，反觀巴黎協定直接訂目標、全球就是要減這麼多量，方法由各國自己提，這是現在企業要採取的方式。

曾于哲說明，企業主應該展現態度，全公司就是要減碳50%，由各部門研究可行方案，若加總後減碳量超過50%的目標值，再與財務部門討論，在公司獲利的前提下，排序各部門減碳計畫的優先順序，CP值高的先行。

曾于哲笑說，公司減碳是否成功，取決於老闆是否中午讓永續長、財務長一起吃飯，「過去這兩單位不太相往來，這樣不行，接下來重點是整合 」。

政治大學企業永續管理研究中心副主任蘇威傑提出另個問題，台灣產業結構仍以中小企業居多，相較於大企業，中小企業不是蘋果供應鏈，他們面對碳議題不只不積極，甚至不太憂慮，因為覺得事不關己，而且當法令沒有規範、或是5年後才規範，廠商自然不著急。

蘇威傑表示，中小企業常見的3個問題是對碳議題不攸關、不急迫、沒有資源，台灣談淨零轉型時，如何告訴中小企業這個概念很重要，也是一大課題。

安侯碳資源服務公司董事總經理黃力家則說，邁向永續的路上，有很多需要落地的措施，包含盤查、減量，沒有人是天生願意做這件事情，一定要有好的制度、有第三方監管，讓制度一步步達成，期待此事在台灣逐步落實。（編輯：潘羿菁）1130605