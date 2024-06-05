鳳凰拚永續旅遊 攜手漢莎航空採購SAF燃油

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（中央社記者江明晏台北5日電）永續浪潮吹向旅遊業，鳳凰旅遊今天宣布導入綠色旅遊，6月與德國漢莎航空集團完成SAF燃油合作採購，取得永續減碳認證合作證書，可降低因旅行所造成的碳排放。

永續航空燃油（SAF）是一種不使用化石原料生產的航空燃料，可以由多種原料製成，其中包括生物原料和非生物原料。

鳳凰旅遊今天透過新聞稿宣布，與德國漢莎航空集團完成SAF燃油合作，鳳凰向漢莎購買SAF燃油，由漢莎航空使用，鳳凰認為使用永續航空燃油，是旅行業刻不容緩的責任與方向，使用SAF燃油與傳統煤油相比，能夠減少高達80%的碳足跡。

鳳凰旅遊指出，目前主要的SAF燃油生產，是使用如廢棄食用油的生物殘留餘物，歐陸中段且所屬漢莎集團的飛機，飛行系統均已注入20%的SAF燃油，可減少乘客個人與飛行相關的二氧化碳排放。

漢莎集團是全球5大SAF客戶之一，努力推動下一代永續航空燃油的引入，包括基於廢棄物材料、可再生電能（Power-to-Liquid, PtL）以及直接利用太陽光合成燃料（Sun-to-Liquid, StL）等，目標希望在2050年實現碳中和。（編輯：楊凱翔）1130605