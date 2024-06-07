富邦金拚淨零 6家子公司採購439萬度綠電

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（中央社記者謝方娪台北7日電）面對2040年海內外營運據點100%使用綠電目標，富邦金今天宣布富邦人壽、富邦產險等6家子公司共同與星星電力簽署合計439萬度綠電採購合約，自今年6月起同步於76處辦公及營運據點轉供綠電，創下台灣金融業布局綠電跨足外島首例。

富邦金持續擴大綠電布局，今天宣布子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信及富邦期貨共同與星星電力簽署合計439萬度綠電採購合約。

富邦金董事長蔡明興透過新聞稿表示，富邦金2022年通過科學基礎減碳目標（SBT）審查並成為RE100（100%再生能源倡議）會員，2023年成功整合3家子公司於91處據點、122個電表同步導入439.1萬度綠電，今年再偕同6家子公司於76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，導入地點包含富邦產險澎湖通訊處，為台灣金融業外島據點導入綠電首例。

此次綠電導入除了富邦自有獨用電表，也包含非富邦的外部人持有電表及多家企業分攤用電的共用電表，由於此類電表必須先向電表持有人溝通，經雙方簽署協議文件或辦理電表過戶後，始能進行電能轉供，所需投入心力、花費時間及作業複雜度皆較一般自有獨用電表高。

面對永續目標，富邦金從自身節能做起，透過計畫性更新辦公大樓及營運據點燈具與設備、擴大布建能源管理系統、落實用電管控及節電宣導等措施，提升整體用電效率，進而減少非必要能耗。

為進一步降低營運必要用電碳排放量，富邦金也持續創能及購能，規劃增建太陽能板並逐年增加綠電採購規模，2021年至2023年間陸續於辦公大樓及國內營業據點累計導入合計706.1萬度綠電。

富邦金表示，今年除了6家子公司共同採購的439萬度綠電外，台北富邦銀行及富邦產險另分別自主加購綠電200萬度及80萬度，截至今年為止，富邦金及子公司累計綠電總採購量已達1425.1萬度。（編輯：楊凱翔）1130607