電動車主注意 新車體險7月上路平均貴5至10%

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（中央社記者謝方娪台北8日電）電動車專屬險將於7月起上路，保發中心擬定電動車車體險參考費率，較原先車體險調幅落在5%至10%區間，產險業試算，若依此調幅，未來Tesla Model Y新車車主投保乙式車體險，年保費支出約會較原先增加近新台幣3000元。

淨零新時代，電動車將成未來主流，但電動車零件及維修方法皆與一般傳統燃油車不同，發生碰撞常是全損，以致電動車損率明顯高於一般傳統油車，有必要獨立出專屬保險，金管會已核定電動車專屬保險參考條款及附加條款，將於今年7月1日起正式實施。

據了解，保發中心參考國內經驗資料，已擬具電動車車體險參考費率供產險業參考，相較原先車體險，電動車車體險參考費率調幅落在5%至10%區間。

保發中心擬定參考費率後，主要仍回歸各產險公司依自家經驗資料訂定電動車車體險實際費率，但因保發中心依據為全業界資料，產險業預估，電動車車體險保費相較原先車體險，「平均調幅」亦將落在5%至10%區間。

相比先前外界預估電動車車體險恐將比原先車體險貴5成，電動車車主可望鬆一口氣。

以一輛要價新台幣180萬元的Tesla Model Y新車為例，目前車主向業務員投保乙式車體險，一年保費約4.1萬元，依保發中心參考費率試算，待電動車專屬險上路後，產險業估乙式車體險年保費將逼近4.4萬元，一年車體險保費支出估將多2790元。

若投保丙式車體險，原先年保費約1.5萬元，待電動車專屬險上路後，年保費估將近1.65萬元，年保費支出將增加1377元。

為避免業界不當殺價競爭，電動車專屬險亦有如傳統車體險訂定偏離率標準，保發中心建議將偏離率訂為85%，即產險公司依自身經驗資料，電動車車體險費率下限頂多依保發中心參考費率再打85折，金管會保險局已在本週核定，並請產險公會轉知各產險公司。

目前各大產險公司都在準備自家電動車險保單，7月1日將正式上線，屆時電動車車主無論新投保或保險到期辦理續保，即必須選擇電動車車體險，不能再投保一般傳統車體險。

因保發中心擬定的參考費率與消費者實際感受到各家產險公司實際費率調幅，仍可能因個別產險公司過往損失經驗不同存在落差，產險業者建議，7月起電動車車主投保車體險，仍可貨比三家。（編輯：郭無患）1130608