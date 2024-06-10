台灣形象展首進歐洲 百家台廠搶攻數位淨零轉型商機

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（中央社記者劉千綾柏林10日電）2024歐洲台灣形象展今天開幕，逾百家台灣企業參展，瞄準歐盟數位和綠色轉型商機，主辦單位外貿協會預估商機可望超越5000萬美元。經濟部國際貿易署長江文若表示，台廠在AI產業發展扮演重要角色，台積電赴德設廠也將深化台德研發、學術和供應鏈合作。

台灣形象展今年邁入7週年，首度進軍歐洲舉辦，110家台灣企業共襄盛舉。貿協董事長黃志芳、經濟部國際貿易署長江文若、歐盟執委會成長總署網絡與治理署署長柏拉藤斯基（Mr. Jakub Boratynski）、德國聯邦國會議員兼德台協會主席法柏（Dr. Marcus Faber）等人出席開幕典禮。

上午開場由原住民弦樂團「親愛愛樂」演奏「丟丟銅仔」台灣民謠和歐洲古典樂曲，另為呼應即將登場的歐洲足球盃，黃志芳也在開幕時將足球贈予德方代表。同時，會場以台灣特色的蘭花布置，並用奈米噴染技術在花瓣上展示歐盟27國會員國旗，別具巧思。

黃志芳表示，德國是歐洲最大的經濟體，對台灣在產業、科技以及貿易的重要性非比尋常，柏林不僅是德國首都，具有重要的政經地位，更是歐洲新創產業和文化藝術的重鎮，位於歐洲心臟地帶的交通便利性，也可以吸引歐洲各國人士參展。

商機部分，黃志芳指出，依照在東南亞舉辦形象展經驗，每場商機約5000萬美元，這次在歐洲形象展內容更為優質，聚焦歐盟數位和綠色轉型契機，商機表現可望優於東南亞形象展。

江文若提到，近3年台德雙邊貿易額超過200億美元，雙方關係持續深化和成長。ASML、默克等歐洲大廠也在台灣設立據點，台積電赴德勒斯登設廠，台德也將展開重大合作，涵蓋半導體研發、設備供應鏈和人才培育等領域。

台北國際電腦展上週落幕，AI議題討論熱烈。江文若強調，AI將在未來產業革命扮演關鍵角色，台灣具ICT產業優勢，在供應鏈位居要角。歐盟公布「歐盟綠色新政」（The European Green Deal）與台灣2050淨零排放目標相互呼應，台歐可在電動車、儲能和充電樁等技術合作，共同朝低碳生活目標前進。

駐德國代表謝志偉解析貿易（TRADE）這組關鍵字，由T（Taiwan代表台灣）開頭、De（Deutschland代表德國）結尾，中間的RA則是「really amazing」 ，象徵台德經貿關係發展精彩可期。

台積電赴德國設廠，德方代表致詞時皆提到此舉對歐洲半導體產業的重要性。法柏表示，區域安全和半導體產業為德國對台灣關注的2大議題；柏拉藤斯基指出，台灣與德國共享相同價值理念，與台灣半導體產業合作，可以協助歐洲建立半導體產業自主目標。

德國經濟暨氣候保護部次長布蘭特納（Franziska Brantner）透過預錄影片表示，台積電設廠效應除有助於在地供應鏈建立和發展，建構在地半導體產業生態系，也為台德關係建立更深厚基礎。

根據經貿數據，2023年台德貿易總值約220億3291萬美元，德國為台灣全球第8大貿易夥伴、第10大出口市場與第6大進口來源。（編輯：張若瑤）1130610