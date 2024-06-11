東元與西門子合作 在台生產潔淨氣體絕緣開關設備

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（中央社記者張建中新竹11日電）東元電機今天宣布，與台灣西門子簽署合作備忘錄（MOU），在台灣合作生產24KV無六氟化硫的潔淨氣體絕緣開關設備，可運用於變電所、科學園區、風電、光電等場域。

東元指出，六氟化硫（SF6）氣體是電力業常用的絕緣介質，但屬於溫室氣體之一，歐盟將於2026年起禁止高壓絕緣開關設備中使用六氟化硫氣體，尋求六氟化硫氣體替代方案已是迫在眉睫。

東元發布新聞稿表示，這次與西門子合作，是將西門子最新研發技術引入台灣市場，24KV不含SF6氣體的潔淨氣體絕緣開關設備，杜絕了溫室氣體排放，又無低溫液化顧慮，在不使用含氟氣體的同時，仍可確保不影響設備的安全性、生命週期成本，以及外形尺寸。

東元智慧能源事業群總經理張松鑌說，透過與西門子技術移轉合作，在台灣生產製潔淨氣體的絕緣開關設備，將有助於提升台灣的供電品質，並降低溫室效應。東元估計，未來全台將有上萬台潔淨氣體絕緣開關設備汰換的需求商機。（編輯：楊蘭軒）1130611