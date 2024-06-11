本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全球首公開台灣野外百步蛇護卵全程 林業署：蛇類也有倫理之愛
首頁 / 產經
淨零碳排
永續台灣
新聞專題
永續台灣1/300
首頁 / 產經

東元與西門子合作 在台生產潔淨氣體絕緣開關設備

2024/6/11 14:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹11日電）東元電機今天宣布，與台灣西門子簽署合作備忘錄（MOU），在台灣合作生產24KV無六氟化硫的潔淨氣體絕緣開關設備，可運用於變電所、科學園區、風電、光電等場域。

東元指出，六氟化硫（SF6）氣體是電力業常用的絕緣介質，但屬於溫室氣體之一，歐盟將於2026年起禁止高壓絕緣開關設備中使用六氟化硫氣體，尋求六氟化硫氣體替代方案已是迫在眉睫。

東元發布新聞稿表示，這次與西門子合作，是將西門子最新研發技術引入台灣市場，24KV不含SF6氣體的潔淨氣體絕緣開關設備，杜絕了溫室氣體排放，又無低溫液化顧慮，在不使用含氟氣體的同時，仍可確保不影響設備的安全性、生命週期成本，以及外形尺寸。

東元智慧能源事業群總經理張松鑌說，透過與西門子技術移轉合作，在台灣生產製潔淨氣體的絕緣開關設備，將有助於提升台灣的供電品質，並降低溫室效應。東元估計，未來全台將有上萬台潔淨氣體絕緣開關設備汰換的需求商機。（編輯：楊蘭軒）1130611

東元
利明献接任東元董事長 邱純枝升任集團副會長東元改選董事公司派拿10席 邱純枝：滿意、符合預期
永續台灣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
高雄打造2050淨零城市 旗美污水廠啟動碳中和計畫
172.30.142.39
更多編輯台推薦新聞：