航空4雄寫最旺5月 客貨雙強挹注營收

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（中央社記者江明晏台北11日電）4家航空業者5月營收全數出爐，均創同期新高，華航、長榮航指出，5月客運需求依舊暢旺，貨運也受惠電商、台灣AI伺服器等空運需求強勁；台灣虎航前5月營收創高，星宇航空5月貨收也寫紀錄。

華航集團5月合併營收新台幣161.03億元，在客貨運續保成長動能下，刷新同期紀錄，年增11.28%，其中，5月客運收入為97.75億元，年增8.96%。

華航指出，5月為航空客運淡季，整體營收仍維持今年第1季水準，北美航線載客表現穩定，東南亞航線也推動客收成長，反映旅運需求持續強勁。

華航也指出，貨運收入50.45億元為今年最佳，較4月增幅7.27%，較去年同期增幅12.81%，雖受各地勞動節及日本黃金週等假期影響，但電商及半導體機台空運供貨仍持續增加，艙位需求強勁，高價臨時貨源也多有挹注，使5月市場較前月持續成長，貨收及單位收益續創本年以來最高。

長榮航空5月合併營收達180.9億元，年增率14.74%，客運營收則達115.96億元，年增率6.78%；累計今年前5月合併營收達878.7億元，較去年同期成長16.54%。

長榮航表示，受惠第9架777F貨機引進運力增加，推升營收成長的新動能，加上中國電商、台灣AI伺服器、傳統電子、越南衣服電子產品、北美地區季節性水果及高單價汽車零組件等需求旺，價量齊揚，5月貨運營收達43.2億元，月增率達7.36%，年增38.24%。

台灣虎航5月單月營收12.2億元，較去年同期增加3.38億元，創同期新高，去年同期受限各國外機場人力及設備不足，班次量較少，今年5月航班數較同期增加43%；累計前5月營收67.94億元，創歷史新高。

展望今年，虎航指出，旅遊運輸需求續強，台灣虎航持續優化航網，拓展直飛日韓二、三線航點並持續增班，並看好中南部旅遊市場，7月將開航3條新航線。

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星宇航空5月營收25.99億元，創同期單月新高，年增率52%，5月客運營收為22.17億元，年增53%，雖然時值航空淡季，但在穩健調整航班下，日本、泰國及越南等航點的載客表現依然優於預期。

貨運市場方面，星宇航空指出，5月貨運營收為2.44億元，再創單月歷史新高，月增19%，年增88%，主要得益於全球電商需求持續熱絡，不僅貨量增加，運價也維持在高檔水平，此外，第1季總營收稅後淨利6.23億元，每股盈餘0.3元。（編輯：林興盟）1130611