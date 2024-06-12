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和泰興業：因應營運需求 大金空調建北部物流中心

2024/6/12 18:50
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（中央社記者潘智義台北12日電）代理大金空調的和泰興業今天宣布，因應營業額持續成長，倉儲物流需求增加，為因應未來營運需求，選定桃園沙崙產業園區興建大金空調物流中心，並於今天舉行動土典禮。

和泰興業說明，大金空調物流中心建案位於桃園沙崙產業園區，屬於桃園市大園區，鄰近港口與交流道，交通位置便利。預計規劃為3期興建，以因應和泰興業營業額成長的倉儲需求，第1期預計投資新台幣6.2億元興建平面倉儲，預計2025年底興建完成。

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和泰興業表示，日本大金（DAIKIN）空調今年創業100週年，和泰興業代理大金空調超過32年，將持續在直膨空調系統、冰水系統、冷凍冷藏、IAQ室內空氣品質4大領域，提供一站式滿足的全方位服務。

大金空調北部物流中心今天舉行動土典禮，由和泰大金董事長蘇一仲、總經理王玄郎率公司一級主管以及本案建築師李俊仁出席，桃園市政府經濟發展局長張誠、地政局副局長高鈺焜等人共同參與。（編輯：黃國倫）1130612

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