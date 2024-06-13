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仁寶加入RE100 承諾2050年100%使用再生能源

2024/6/13 16:29
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（中央社記者吳家豪台北13日電）代工廠仁寶今天宣布正式加入由氣候組織（The Climate Group）與碳揭露專案（CDP）合作領導的全球再生能源倡議RE100，承諾於2050年前實現100%使用再生能源的目標。

RE100是一項全球性倡議，目前匯聚全球超過400家企業成員，致力於推動100%使用再生電力。

仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）透過新聞稿表示，此次加入RE100，進一步強化公司在應對氣候變化方面的承諾，並為全球再生能源的推廣做出更大貢獻。

仁寶指出，除了積極推動廠區節能、自動化生產，研發環境友善的產品，導入回收材料使用，促進循環經濟，並降低產品使用時的能源需求，更攜手所有轉投資的子公司，將在2050年前達到100%使用再生能源的目標。（編輯：林淑媛）1130613

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