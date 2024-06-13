碳交所：藍碳專案上架 國際碳權已售超過10萬噸

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（中央社記者羅元駿台北13日電）台灣碳權交易所今天上架首個Verra碳權專案「緬甸紅樹林藍碳專案」共1萬噸，而6月底將另上架1萬噸植樹造林的綠碳專案。碳交所表示，目前國際碳權已售超過10萬噸。

碳交所今天上架的1萬噸緬甸紅樹林藍碳專案，為移除類型（Carbon Dioxide Removal）的專案，且獲得碳權評等機構BeZero Carbon AA評級（Very High）。

碳交所向中央社記者表示，本次上架的藍碳專案「CP值很高」，除碳權品質高、價格合理外，以出口導向的台灣企業，購買這類符合國際供應鏈要求的碳移除產品，促上下游廠商都跟上淨零的腳步。

碳交所補充，第2批上架的國際碳權是從40個ARR專案當中挑選，並經衛星遙測後選出2個碳移除類型（Carbon Dioxide Removal）的專案。

ARR代表植樹造林、再造林和重新植被（Afforestation, Reforestation, Regeneration）的專案。

碳交所透露，截至5月底碳交所開戶數約有130家，而國際碳權總售出量已超過10萬噸，6月底將上架另一批1萬噸植樹造林的綠碳專案，以滿足企業不同類型的碳權需求。

碳交所強調，台灣許多產業在國際供應鏈中占有重要地位，未來產品的發展趨勢將結合科技、生活和永續等要素，企業除考量國際大廠的要求外，還應該及早布局，而碳權種類多元，企業應將碳權視為一種商品，並放入自身淨零藍圖和投資組合中，實現淨零轉型。（編輯：張均懋）1130613