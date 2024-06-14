鴻海重電航運齊揚 台股收漲192點再創新高22504點
2024/6/14 13:54（6/14 14:36 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北14日電）美國通膨數據降溫，市場預期降息壓力趨緩，激勵美科技股強勢創收盤新高，台股今天上漲192.68點，終場收22504.72點，再創今天最高與歷史收盤新高。台股今天週線上漲646.34點，週線連2紅。
台股今天在鴻海、重電、航運等帶動下震盪走揚，電子股終場漲0.82%，金融翻紅小漲0.39%，人工智慧AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群漲1.07%，電機機電類股大漲4.5%，航運股勁揚3.1%，代表中小型股的櫃買OTC指數上揚0.29%。
台股今天成交值為新台幣4963.4億元，電子今天成交值占台股整體成交值比重約63.2%。鴻海午盤最高觸198.5元，續創2008年1月以來波段高點，終場上漲3.13%收在198元，也創下2007年12月31日以來、逾16年高點。（編輯：楊凱翔）1130614
延伸閱讀聯準會維持利率不變 預估今年僅降息一次台灣上半年IPO共27家上市櫃 籌資額年增逾1.2倍鴻海股東會及電腦展 大秀輝達AI伺服器合作成果輝達攜手鴻海高雄建AI先進算力中心 估2026年完工全球AI浪潮資料中心成要角 如何運作？用電需求有多少？一篇看懂
- 2024/06/14 14:36
- 2024/06/14 14:04
- 2024/06/14 14:02
- 鴻海重電航運齊揚 台股收漲192點再創新高22504點2024/06/14 13:54
- 2024/06/14 13:19
- 2024/06/14 11:10
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
中信金總經理：台股屢創高 今年獲利有機會超越去年