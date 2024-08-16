台積電上漲26元 台股勁揚454點終場收22349點

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（中央社記者曾仁凱台北16日電）美國零售銷售數據亮眼，減輕經濟衰退疑慮，美股勁揚之下帶動台股今天大漲，集中市場指數終場大漲454.16點，收在22349.33點，持續朝季線約22420點靠攏，成交值新台幣4160.34億元。

科技股領軍強彈，台積電終場上漲26元或2.76%，收在全日最高點969元，突破所有均線糾纏；鴻海上漲3元或1.66%，收184元；聯發科大漲75元或6.49%，收1230元。3大權值股齊力攻高。

高價股也群起反攻，健策攻上漲停板1335元；祥碩盤中一度亮燈漲停，終場大漲130元或8.78%，收1610元；M31大漲75元或7.69%，收1050元，重返千元俱樂部。（編輯：潘羿菁）1130816