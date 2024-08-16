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台股週漲880點 上市公司總市值重回70兆

2024/8/16 18:27（8/16 18:58 更新）
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台股示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾仁凱台北16日電）台股本週強彈880.33點或4.1%，16日收在22349.33點，成功收復月線約21909點，並直逼季線約22420點。根據證交所統計，本週上市公司總市值較上週增加約新台幣2兆8090億元，達71兆3295億元，再度站回70兆元大關之上。

產業別指數方面，居家生活類指數本週大漲9.93%，漲幅最大，跌幅最大則是油電燃氣類指數，下跌4.03%。未含金融類指數本週上漲803.10點，漲幅約4.29%；未含電子類指數上漲481.79點，漲幅約2.45%；未含金融電子類指數上漲370.07點，漲幅約2.42%。

本週全體上市股票成交金額為1兆7783億元，股票成交量週轉率2.38%，成交金額前3名的產業分別為半導體類成交金額4490.29億元，占全體上市股票交易金額比重25.25%；電腦及週邊設備類成交金額2309.69億元，占比12.99%；電機機械類成交金額1792.40億元，占比10.08%。

累計今年開盤迄今共150個交易日，集中市場總成交金額為66兆3835億元，市場日平均成交金額為4425.57億元，股票成交量週轉率85.28%，股票日平均成交量週轉率為0.57%。（編輯：楊凱翔）1130816

#台股
#證交所
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