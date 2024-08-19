台股量縮挑戰季線得而復失 終場漲60點收22409.63點
2024/8/19 13:47（8/19 13:58 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北19日電）台股今天量縮區間震盪，午盤後人工智慧AI概念股回檔，金融修正，大盤挑戰季線約22435點反壓得而復失，台積電、聯發科擺尾，終場加權指數收22409.63點，上漲60.3點，成交值新台幣3191.89億元，創今年2月15日農曆開紅盤以來低量。
電子股終場跌小漲0.56%，金融跌0.87%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群跌0.48%，電機機電小漲0.34%，航運股小跌0.07%，OTC指數勁揚0.99%。電子今天成交值占台股整體成交值比重約66.9%。千元高價股維持「十五千金」。（編輯：潘羿菁）1130819
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