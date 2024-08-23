聖州28日每股58元登錄興櫃 第4季擬設日本據點

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）車墊及飾件製造商聖州企業今天下午表示，將於28日正式登錄興櫃，登錄價格每股58元。聖州規劃今年第4季在日本設立營業據點，並持續深耕美國市場，屏東新廠預計今年底啟用。

聖州下午舉行媒體交流會，聖州指出，目前產品研發設計中心設在台灣，也在泰國、美國、馬來西亞等地設立據點，規劃今年第4季在日本設立營業據點。

聖州表示，持續深耕美國市場，與當地大型批發客戶推廣品牌產品，在全美1.5萬至2萬家實體店鋪，陳列品牌產品和型錄。

在屏東新廠布局，聖州3年前在屏東大慶工業區購地萬坪興建產業基地，投資金額約新台幣14億元，將於今年底前正式啟用。

聖州企業成立於1985年，開發與製造汽車內外飾件和專屬配件，目前布局專用汽車墊類、車內外飾件和戶外用品等，2023年營收9.16億元，毛利率64.91%，稅後淨利1.95億元，每股基本純益5.57元；今年上半年營收3.73億元，毛利率69.76%，獲利6787萬元，每股基本純益1.2元。

根據資料，除了大慶新廠外，聖州在屏東萬丹和中國昆山設有廠區。

觀察全球市場業績，聖州2023年美國市場營業額占比約4成，台灣占比約2成，中國占比約1成，泰國占比約8%。（編輯：楊蘭軒）1130823