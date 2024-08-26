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鮑爾鴿聲嘹亮 股匯雙漲新台幣升破2角寫5個月盤中新高

2024/8/26 09:44（8/26 09:57 更新）
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台灣股匯市26日同步開高勁揚，新台幣早盤狂飆升逾2角，最高攻上31.76元，改寫5個月盤中新高價。（中央社檔案照片）
台灣股匯市26日同步開高勁揚，新台幣早盤狂飆升逾2角，最高攻上31.76元，改寫5個月盤中新高價。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北26日電）美國聯準會主席鮑爾鬆口「降息時機已到」，金融市場群起狂歡，美股領漲之下，台灣股匯市今天同步開高勁揚，新台幣早盤狂飆升逾2角，最高攻上31.76元，改寫5個月盤中新高價。

鮑爾23日於全球央行年會發表演說時表示，對美國而言，開始降息的「時機已經到來」，他現在更具信心與通膨的對抗已步入正軌 。

市場期盼降息已久，如今鮑爾終於正面表態，給予明確訊號，股市一片紅通通。台股開高走高，大漲逾200點，最高觸及22449.45點。

新台幣兌美元在美元續挫、亞幣反彈，以及熱錢匯入助攻之下，早盤強勢攻高，以31.91元開出後，火速攻破31.9、31.8元兩道關卡，最高升抵31.76元、狂漲2.16角，改寫5個月來盤中新高。

美元示弱、於100價位弱勢盤旋，亞幣普遍走揚，日圓也升勢再起，重返143價位。（編輯：張均懋）1130826

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