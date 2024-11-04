本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
對中政策比一比 賀錦麗偏務實、川普重交易 都未承諾協防台灣
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

美國大選與財報週倒數 法人：台股靜待變數逐一淡化

2024/11/4 08:36
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北4日電）美股上週五收紅，台積電ADR、輝達股價均上漲，台股1日跌40.35點，收在22780.08點，法人分析，美國總統大選進入倒數階段，加上美股超級財報週接續，恐連動台股掀起波瀾，市場靜待各項變數逐一淡化。

亞馬遜（Amazon）獲利強勁，加上美國最新就業數據疲弱，提升聯邦準備理事會（Fed）降息機率，美股上週五收紅。

道瓊工業指數終場上漲0.69%、標準普爾500指數上漲0.41%、以科技股為主的那斯達克指數上漲0.8%、費城半導體指數上漲1.11%。

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average）1日宣布，晶片業巨擘輝達（Nvidia）將納入這項指數成分股，取代英特爾（Intel）在道指成分股的位置，自11月8日起生效；英特爾自1999年納入道指成分股迄今。

輝達上漲1.99%、收135.4美元；台積電ADR上漲1.26%，收在192.95美元，

台股1日跌40.35點，收在22780.08點，三大法人合計賣超223.54億元，其中，自營商賣超68.2億元，投信買超58.03億元，外資及陸資賣超213.37億元。

法人分析，美國總統大選進入倒數階段，參考2000年之後共6次經驗，選前2週跌多漲少震盪機率較高，加上美股超級財報週接續，科技巨頭成績陸續揭曉，營運稍有誤差或不如預期，恐連動台股掀起波瀾，由於不確定性因素陸續湧現，導致投資氣氛轉趨保守。

法人進一步說明，台股自9月4日反彈後一路攻高至23713點附近，但未能挑戰7月18日空方缺口，且近期下跌家數居多，多方氣勢未能隨台積電法說利多有效擴散，電子權值股也出現拉回整理走勢，市場靜待各項變數逐一淡化。（編輯：林家嫻）1131104

#輝達
#台股
#台積電
#美國
#輝達
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台股本週關注美國總統大選 法人：短線波動加劇
172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：