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台股漲110.59點

2024/11/6 13:50
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（中央社台北6日電）台北股市今天開高走高，收盤漲110.59點，為23217.38點，漲幅0.48%，成交金額新台幣3977.1億元。

加權指數開盤為23112.95點，盤中最高23439.39點，最低23035.3點；不含金融股指數20328.18點，漲124.76點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.13%、食品股跌0.86%、塑化股跌1%、紡織股跌1.41%、機電股漲0.91%、造紙股跌0.12%、營建股跌0.52%、金融股跌0.7%。

委買張數2241萬1293張，委賣張數1193萬5397張，成交張數793萬8182張。

收盤時上漲470家，下跌465家，持平106家。

成交量前5名個股為元大美債20正2、金寶、元大台灣50反1、元大滬深300正2、英業達。

漲幅前5名個股為大眾控、泰金寶-DR、展達、晶相光、聯嘉。

跌幅前5名個股為光鋐、錼創科技-KY創、順德、三集瑞-KY、寒舍。1131106

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