台積電尾盤回神 台股跌勢收斂力守23500點

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（中央社記者潘智義台北11日電）美國總統大選落幕後美股續揚，不過台積電7奈米輸中禁令抵銷營收創新高的利多，台股盤中下跌達247點；尾盤台積電獲買盤回流，台股跌勢收斂，終場下跌24.25點，力守23500點關卡。

加權指數終場收在23529.64點，下跌24.25點，跌幅0.1%，成交值新台幣3555.72億元。

台積電終場收在1085元，下跌5元，跌幅0.46%；鴻海收在220元，漲2元，漲幅0.92%；聯發科收1295元，上揚15元，漲幅1.17%。

矽光子概念股環球晶收439元，漲2.93%；聯亞收380元，上揚1.33%；聯鈞收252元，漲0.2%。

受惠川普上任前出口商搶先出貨，貨櫃三雄今天全收紅，長榮收220.5元，漲1.15%；陽明收71.8元，漲0.42%；萬海收94.3元，漲0.64%。航空股受惠年底旺季，華航、長榮航分別收在收23.4元及39.25元，漲幅1.08%、2.21%。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股漲多回檔，但部分中小型AI股上漲，指數跌幅縮小。由於短線在修正整理過程未見上攻的量能，外資也沒回流重量級權值股，取而代之的是業績股、矽光子等題材股表現。

黃文清指出，逢年底旺季，AI趨勢未變，權值股整理過後仍有機會往上，指數短線區間整理，看個股表現；今天運輸類股相對較佳，原物料股不強，短線優勢仍在AI族群。（編輯：張良知）1131111