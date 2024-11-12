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10月台股有交易戶數360萬戶 連3個月下滑

2024/11/12 19:24
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（中央社記者曾仁凱台北12日電）台股經過7月回檔後，稍微澆熄投資人熱情，根據證交所今天公布的最新統計，10月台股有交易戶數360.81萬戶，較9月減少13.78萬戶，為連續第3個月下滑，如果比起7月的高點453.91萬戶，大減93.1萬戶。

10月集中市場成交週轉率8.06%，也比9月的8.99%減0.93個百分點。

不過10月平均每日當沖戶數11.36萬戶，比9月增加3811戶；當沖成交值占比也從9月的34.32%拉升到35.86%。

證交所今天公布的10月集中市場其他相關數據還包括ETF成交值占比9.07%，比9月的8.2%提高0.87個百分點；定期定額投資金額148.9億元，比9月增加約7978萬元。（編輯：潘羿菁）1131112

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