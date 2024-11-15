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台股漲27.39點

2024/11/15 13:53
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（中央社台北15日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲27.39點，為22742.77點，漲幅0.12%，成交金額新台幣4079.9億元。

加權指數開盤為22767.11點，盤中最高22940.8點，最低22690.77點；不含金融股指數19872.66點，漲6.53點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.92%、食品股漲0.11%、塑化股漲1.11%、紡織股漲0.43%、機電股跌0.18%、造紙股漲1.55%、營建股漲1.9%、金融股漲0.87%。

委買張數2227萬4564張，委賣張數1194萬715張，成交張數781萬3592張。

收盤時上漲685家，下跌266家，持平93家。

成交量前5名個股為國泰永續高股息、金寶、鴻準、神達、泰金寶-DR。

漲幅前5名個股為名軒、聯德、正新、福懋油、高力。

跌幅前5名個股為日成-KY、悅城、志強-KY、佳大、可成。1131115

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