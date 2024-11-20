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大井泵浦擬12月上櫃 攻AI伺服器冷卻方案

2024/11/20 15:41
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（中央社記者鍾榮峰台北20日電）泵浦製造和應用商大井泵浦預計12月中下旬上櫃，董事長黃景豐表示，大井泵浦積極布局人工智慧（AI）伺服器液冷散熱和冷卻方案，高雄路竹環球廠預計2025年第3季小量投產，預估第4季營運。

大井泵浦下午舉行上櫃前法人說明會，財務長張登溪指出，大井泵浦投入AI伺服器液冷散熱模組方案，針對資料中心、電動車和充電樁應用，大井泵浦也提供多段離心式泵浦（TPM）和冷卻泵（TG）等冷卻解決方案。

張登溪指出，大井泵浦近期積極布局電子科技應用，也推出浸冷式和水冷式泵浦新品，電子大廠客戶下測試單，已有小量測試出貨。他指出，伺服器冷卻方案各家方案不一，各廠商持續測試送樣中。

展望2025年營運，張登溪表示，明年營運整體樂觀看待，包括民生用泵浦和工具機用泵浦成長可期，科技應用方案穩健。法人指出，目前AI伺服器水冷散熱業績占大井泵浦整體營收比重約1%，預期2025年相關營收規模可成長。

在產能布局方面，大井泵浦表示，高雄路竹環球廠將在2025年下半年陸續取得使用執照，規劃第3季小量投產，預估第4季正式營運；中國大陸蘇州廠將是服務中國和東協市場的重要據點，未來大井泵浦有機會布局印尼、菲律賓、印度等新興國家。

根據資料，大井泵浦創立於1967年，布局研發泵浦設計、製造生產與銷售，目前台灣生產基地包括新北三芝廠、高雄路竹正義廠，中國大陸蘇州廠（蘇州華樂士）等。

大井泵浦前3季合併營收新台幣12.27億元，年增15.63%；稅後獲利9400萬元，年增45%，每股基本純益2.66元。

根據年報，大井泵浦第一大股東油昌投資持股占比約27.38%，台達電旗下台達資本持股3.11%，工研院旗下創新工業技術移轉持股2.27%，華南金創業投資持股2.83%。（編輯：張良知）1131120

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