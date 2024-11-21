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台股開低震盪力守22500點 權值股熄火航運撐盤

2024/11/21 11:09（11/21 11:25 更新）
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台股21日開低震盪，隨後跌勢收斂，力守22500點之上。（中央社檔案照片）
台股21日開低震盪，隨後跌勢收斂，力守22500點之上。（中央社檔案照片）
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（中央社記者江明晏台北21日電）輝達（Nvidia）營收成長趨緩，盤後股價下跌，台股今天開低震盪，早盤回測季線，隨後跌勢收斂，力守22500點之上；台積電盤中跌幅0.98%，聯發科、鴻海下跌，AI伺服器概念股漲跌互見，貨櫃三雄漲勢相對亮眼。

市場憂心俄烏戰爭升級，美股漲跌互見，輝達（Nvidia）於盤後公布財報雖優於預期，但成長趨緩，引發利多出盡聯想，盤後股價下跌。

台股今天開低震盪，指數一度下探22490點，跌近200點，回測季線22550點；隨後跌勢收斂至下跌百點左右，力守22500點。

至10時25分，台股加權指數下跌123.17點，至22565.19點；電子股下跌0.65%、金融股下跌0.68%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.51%。

觀察盤面焦點，台積電盤中下跌10元，至1015元，跌幅0.98%，聯發科下跌逾1%，AI伺服器概念股漲跌互見，緯創、廣達、緯穎下跌，技嘉、英業達走揚。

鴻家軍下跌，鴻海下跌3.5元，跌幅1.7%；鴻準挫逾4%，建漢、陽程、瑞祺電通跌幅約2%。

受惠歐洲線漲價題材帶旺，貨櫃三雄續揚，陽明、萬海、長榮漲幅均超過2%。

PCB族群走勢轉強，上游材料台光電、台燿勁揚逾6%，富喬漲停，金像電勁揚逾4%。（編輯：張良知）1131121

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