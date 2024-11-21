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台股跌132.7點

2024/11/21 13:49
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（中央社台北21日電）台北股市今天開低走低，收盤跌132.7點，為22555.66點，跌幅0.58%，成交金額新台幣3486.92億元。

加權指數開盤為22671.66點，盤中最高22708.57點，最低22490.28點；不含金融股指數19678.2點，跌120.08點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.42%、食品股跌0.46%、塑化股跌0.75%、紡織股漲0.89%、機電股跌0.78%、造紙股跌0.34%、營建股漲1.84%、金融股跌0.4%。

委買張數2121萬9165張，委賣張數1085萬6137張，成交張數683萬6686張。

收盤時上漲552家，下跌373家，持平120家。

成交量前5名個股為泰金寶-DR、神達、陽明、元大台灣50反1、金寶。

漲幅前5名個股為興能高、神達、盛達、櫻花建、達方。

跌幅前5名個股為展達、力銘、虹光、日成-KY、晟銘電。1131121

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