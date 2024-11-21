台積電熄火、貨櫃三雄撐盤 台股跌132點守住季線

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（中央社記者江明晏台北21日電）市場憂心俄烏戰爭升級，加上輝達財報出爐股價承壓，台積電等權值股熄火，貨櫃三雄撐盤，台股今天開低震盪回測季線，終場下跌132.7點，收在22555.66點。

俄烏戰爭升級、加上聯準會先前表態不急著降息，美股漲跌互見；輝達（NVIDIA）於盤後公布財報，雖優於市場預期，但營收成長趨緩，引發利多出盡聯想，盤後股價下跌，導致台股AI伺服器族群承受壓力。

台股今天終場下跌132.7點，收22555.66點，力守季線22550點關卡，成交值新台幣3486.92億元；電子股下跌0.8%、金融股下跌0.4%；代表中小型股票的櫃買指數上漲0.83%。

觀察盤面焦點，權值股熄火，台積電收盤下跌15元，收1010元，跌幅1.46%；鴻海下跌1.7%，聯發科收黑，下跌0.78%。

AI伺服器概念股漲跌互見，神達受惠子公司AI布局，股價攻上漲停79.9元，但廣達、華碩、緯穎、晟銘電等收黑。

航運族群中，貨櫃三雄走勢最搶眼，萬海收盤漲逾1%，陽明、長榮漲逾2%，成交量放大發揮維繫人氣及撐盤效果。

分析師指出，輝達財報成果與財測均優於市場預期，但盤後股價卻下挫，主因來自市場擔憂成長速度放緩，Blackwell出貨的利多消息已反映在股價上，導致輝達股價盤後下跌，也拖累台股部分AI概念股走勢。（編輯：張良知）1131121