台股漲348.66點
2024/11/22 13:53
（中央社台北22日電）台北股市今天開高走高，收盤漲348.66點，為22904.32點，漲幅1.55%，成交金額新台幣3437.44億元。
加權指數開盤為22799.53點，盤中最高23019.04點，最低22799.53點；不含金融股指數20019.18點，漲340.98點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.09%、食品股跌0.11%、塑化股跌0.01%、紡織股漲0.87%、機電股漲2.09%、造紙股漲0.7%、營建股漲0.3%、金融股跌0.01%。
委買張數2188萬9308張，委賣張數1170萬3579張，成交張數751萬2733張。
收盤時上漲678家，下跌272家，持平100家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、神達、金寶、元大台灣50反1、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為華冠、永崴投控、中釉、正崴、金寶。
跌幅前5名個股為吉茂、中信中國50正2、鋐寶科技、三商壽、鄉林。1131122
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