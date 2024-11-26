台股跌269.61點
2024/11/26 13:45
（中央社台北26日電）台北股市今天開低走低，收盤跌269.61點，為22678.76點，跌幅1.17%，成交金額新台幣3092.61億元。
加權指數開盤為22789.6點，盤中最高22832.11點，最低22645.13點；不含金融股指數19784.89點，跌259.12點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.75%、食品股跌0.82%、塑化股跌0.38%、紡織股跌0.59%、機電股跌1.54%、造紙股跌0.37%、營建股跌0.52%、金融股跌0.18%。
委買張數2159萬5181張，委賣張數1093萬9843張，成交張數654萬3842張。
收盤時上漲317家，下跌633家，持平103家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、金寶、神達、元大台灣50反1、元大滬深300正2。
漲幅前5名個股為ITH-KY、三商餐飲、和大、三洋實業、穎漢。
跌幅前5名個股為大魯閣、三集瑞-KY、健策、力銘、永豐智能車供應鏈估。1131126
- 2024/11/26 13:59
- 2024/11/26 13:55
- 台股跌269.61點2024/11/26 13:45
- 2024/11/26 13:44
- 2024/11/26 10:47
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
台積電回測千元關卡 台股下跌269點失守5日線