本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專題／芬太尼逆襲美國釀新鴉片戰爭？川普將如何解決毒危機？
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股跌269.61點

2024/11/26 13:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北26日電）台北股市今天開低走低，收盤跌269.61點，為22678.76點，跌幅1.17%，成交金額新台幣3092.61億元。

加權指數開盤為22789.6點，盤中最高22832.11點，最低22645.13點；不含金融股指數19784.89點，跌259.12點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.75%、食品股跌0.82%、塑化股跌0.38%、紡織股跌0.59%、機電股跌1.54%、造紙股跌0.37%、營建股跌0.52%、金融股跌0.18%。

委買張數2159萬5181張，委賣張數1093萬9843張，成交張數654萬3842張。

收盤時上漲317家，下跌633家，持平103家。

成交量前5名個股為泰金寶-DR、金寶、神達、元大台灣50反1、元大滬深300正2。

漲幅前5名個股為ITH-KY、三商餐飲、和大、三洋實業、穎漢。

跌幅前5名個股為大魯閣、三集瑞-KY、健策、力銘、永豐智能車供應鏈估。1131126

#台股
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台積電回測千元關卡 台股下跌269點失守5日線
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：