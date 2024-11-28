台股跌35.88點
2024/11/28 13:53
（中央社台北28日電）台北股市今天開高走低，收盤跌35.88點，為22298.9點，跌幅0.16%，成交金額新台幣3248.12億元。
加權指數開盤為22380.45點，盤中最高22413.25點，最低22124.31點；不含金融股指數19424.95點，跌35.4點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.38%、食品股跌0.44%、塑化股跌0.73%、紡織股跌1.38%、機電股跌0.14%、造紙股跌0.54%、營建股漲0.37%、金融股漲0.01%。
委買張數2084萬9303張，委賣張數1073萬7091張，成交張數681萬1114張。
收盤時上漲229家，下跌730家，持平89家。
成交量前5名個股為神達、金寶、元大台灣50反1、國泰永續高股息、泰金寶-DR。
漲幅前5名個股為華冠、佰鴻、艾笛森、弘凱、日電貿。
跌幅前5名個股為金寶、達興材料、力銘、惠特、科風。1131128
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