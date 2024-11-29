台股跌36.4點
2024/11/29 13:54
（中央社台北29日電）台北股市今天開低震盪，收盤跌36.4點，為22262.5點，跌幅0.16%，成交金額新台幣3060.57億元。
加權指數開盤為22202.28點，盤中最高22429.86點，最低22055.38點；不含金融股指數19405.88點，跌19.07點。
八大類股漲跌幅：泥窯股漲0.38%、食品股跌0.79%、塑化股漲0.36%、紡織股跌0.41%、機電股跌0.11%、造紙股跌0.17%、營建股漲1.46%、金融股跌0.7%。
委買張數1960萬2025張，委賣張數955萬5800張，成交張數603萬9716張。
收盤時上漲621家，下跌297家，持平130家。
成交量前5名個股為神達、元大台灣50反1、元大滬深300正2、金寶、國泰永續高股息。
漲幅前5名個股為AES-KY、保瑞、台新藥、華冠、弘凱。
跌幅前5名個股為中福、事欣科、台塑、盛達、三福化。1131129
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