國發會打造公務體系幸福職場 開放員工「許願」清單

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北2日電）國發會今天表示，原本就有補助部門聚餐、打造咖啡自助吧等幸福職場作為，後續再推動進化方案，籌設專案小組，開設幸福職場意見表達平台，讓公務人員「許願」，徵選出最適宜且可行的實施方案。

國發會今天發布新聞稿指出，自今年6月起，國發會推展多項幸福職場作為，包含每季評選國發會績優員工，並頒發獎金鼓勵，以及補助部門聚餐，增進部門間情感。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國發會指出，在各項打造幸福職場措施中，最受好評的是打造咖啡自助吧，自助吧除了每天無限量供應的咖啡外，也提供設備讓人員可以自製拿鐵，不定期提供零食點心。

國發會表示，將在原本基礎上，再推動幸福職場進化方案，將籌設專案小組，開設幸福職場意見表達平台，讓公務人員「許願」，蒐集人員對職場的期待與建議，徵選出最適宜且具體可行的方案。希望透過幸福職場方案，一起持續打造幸福的工作環境。（編輯：潘羿菁）1131202