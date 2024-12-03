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台股漲290.53點

2024/12/3 13:57
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（中央社台北3日電）台北股市今天開高走高，收盤漲290.53點，為23027.46點，漲幅1.28%，成交金額新台幣3922.06億元。

加權指數開盤為22972.3點，盤中最高23144.78點，最低22972.3點；不含金融股指數20080.99點，漲247.69點。

八大類股漲跌幅：泥窯股漲1.12%、食品股漲0.33%、塑化股漲1.21%、紡織股漲0.39%、機電股漲1.25%、造紙股漲1.36%、營建股漲0.04%、金融股漲1.52%。

委買張數2216萬6874張，委賣張數1261萬396張，成交張數837萬4087張。

收盤時上漲690家，下跌259家，持平103家。

成交量前5名個股為復華台灣科技優息、華航、群益台灣精選高息、神達、元大台灣50反1。

漲幅前5名個股為榮惠-KY創、喬山、海華、麗臺、力銘。

跌幅前5名個股為興泰、碩天、漢平、怡華、ITH-KY。1131203

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