台股漲12.61點
2024/12/5 13:49
（中央社台北5日電）台北股市今天開高震盪，收盤漲12.61點，為23267.94點，漲幅0.05%，成交金額新台幣3663.46億元。
加權指數開盤為23308.29點，盤中最高23387.17點，最低23225.31點；不含金融股指數20311.07點，漲3.02點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.66%、食品股跌0.56%、塑化股跌0.81%、紡織股跌0.09%、機電股漲0.2%、造紙股跌0.91%、營建股跌1.2%、金融股漲0.39%。
委買張數2069萬7162張，委賣張數1094萬7491張，成交張數678萬5155張。
收盤時上漲324家，下跌621家，持平105家。
成交量前5名個股為復華台灣科技優息、鴻準、神達、群益優選非投等債、元大台灣價值高息。
漲幅前5名個股為力銘、精誠、華經、邁達特、統新。
跌幅前5名個股為虹冠電、鋐寶科技、光麗-KY、兆勁、興泰。1131205
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