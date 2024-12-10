台股跌148.17點
2024/12/10 14:16
（中央社台北10日電）台北股市今天開低走低，收盤跌148.17點，為23125.08點，跌幅0.64%，成交金額新台幣3428.46億元。
加權指數開盤為23228.26點，盤中最高23329.01點，最低23071.43點；不含金融股指數20171.44點，跌139.2點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.51%、食品股跌0.13%、塑化股跌0.31%、紡織股漲0.68%、機電股跌0.75%、造紙股跌0.15%、營建股跌0.76%、金融股跌0.23%。
委買張數2000萬1238張，委賣張數1083萬336張，成交張數671萬5887張。
收盤時上漲331家，下跌626家，持平96家。
成交量前5名個股為元大滬深300正2、神達、富邦恒生國企正2、中信中國50正2、陽明。
漲幅前5名個股為揚智、明輝-DR、力銘、復華香港正2、富邦恒生國企正2。
跌幅前5名個股為天虹、佳和、華冠、福懋油、興能高。1131210
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