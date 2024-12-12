三能前進東南亞烘焙市場 印尼廠明年在地生產

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北12日電）烘焙器具廠三能-KY執行長蕭凱峰今天表示，除了中國市場，印尼三能工業今年已在印尼雅加達附近租用土地廠房，預計明年可以在當地產銷。

蕭凱峰指出，看好印尼人口眾多，烘焙市場潛力佳，除滿足當地民眾需求，也評估當地台商工廠的需求。

他說，印尼廠區選在爪哇島的雅加達周邊地區，主要還是考量當地人口較多，選經濟中心，而非政治中心印尼新首都東加里曼丹省（East Kalimantan）的努山塔拉（Nusantara）。

蕭凱峰說，前進東南亞市場原本考慮馬來西亞，但評估印尼的國民所得提升，對烘焙麵包、點心的平均消費潛力可能比馬來西亞更好，所以決定到印尼設廠。

三能集團今天在法人說明會表示，在未來中長期資本投資方面，2024年成立的印尼在地化生產專案有階段性進展，於4月成立的印尼三能工業公司已租用土地廠房，並設置完成沖壓產線與表面處理產線，預計明年可達到在地化生產及銷售目標。

三能希望藉由印尼三能擴展東南亞市場，實踐「提升亞洲烘焙技術，共同創建烘焙生態圈」的目標。

三能集團說明，將以過去40多年製造器具的專業及對食品器具安全衛生的重視，朝露營、咖啡器具及戶外休閒等相關產品邁進。

此外，三能因應ESG（環境保護、社會責任、公司治理）永續發展，開發減塑商品與抗菌商品，利用木質纖維粉、牡蠣殼粉等再生材料添加於塑膠製品中，降低塑膠材料的使用。（編輯：楊蘭軒）1131212