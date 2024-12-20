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股匯雙挫 新台幣連2貶收32.691元

2024/12/20 18:18
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（中央社記者蘇思云台北20日電）美國聯準會（Fed）明年降息速度恐放緩，引發市場震盪，新台幣今天也一度貶破32.7元，新台幣兌美元今天收盤收32.691元，貶2.3分，連2貶，創下4個半月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大到20.93億美元。

台股今天終場收在22510.25點，跌破半年線22627點，下跌422點，成交值新台幣4675.49億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超550.49億元。

外匯交易員表示，外資有買有賣，新台幣盤中貶破32.7元時吸引不少出口商趁勢拋匯，帶動新台幣貶幅有所收斂；新台幣兌美元今天開盤價為32.65元，最高32.65元、最低32.736元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.83角，貶幅達0.56%，週線收下連2黑。

外匯交易員表示，超級央行週落幕，亞洲貨幣多少都有反彈，新台幣貶幅也有收斂，接近年底出口商可能有實質拋匯需求，預計新台幣下週可能呈現震盪整理格局。

根據央行臉書晚間統計，美元指數走揚0.16%，日圓走貶0.23%，新台幣小貶0.07%，人民幣小升0.01%，韓元升0.03%，越南盾升0.05%，新加坡幣升0.21%。（編輯：林淑媛）1131220

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