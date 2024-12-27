台股漲28.74點
2024/12/27 13:45
（中央社台北27日電）台北股市今天區間震盪，收盤漲28.74點，為23275.68點，漲幅0.12%，成交金額新台幣2858億元。
加權指數開盤為23251.28點，盤中最高23335.66點，最低23204.35點；不含金融股指數20336.9點，漲24.73點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.65%、食品股漲0.14%、塑化股跌0.34%、紡織股漲0.33%、機電股漲0.27%、造紙股跌0.43%、營建股跌1.1%、金融股漲0.14%。
委買張數1958萬2294張，委賣張數1066萬725張，成交張數521萬4322張。
收盤時上漲325家，下跌608家，持平121家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、佳能、興能高、元大滬深300正2、眾達-KY。
漲幅前5名個股為達邁、揚智、柏承、精成科、恆大。
跌幅前5名個股為偉訓、海悅、金萬林-創、長榮鋼、華固。1131227
- 2024/12/27 11:28
- 2024/12/27 09:29
- 2024/12/27 09:05
- 2024/12/27 08:36
- 2024/12/26 18:55
- 2024/12/26 15:05
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀