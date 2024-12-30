加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
濟州航空179死關鍵時序一覽 為何沒放起落架等疑點待查
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股3/300
首頁 / 證券

台股跌85.48點

2024/12/30 14:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）台北股市今天量縮震盪，收盤跌85.48點，為23190.2點，跌幅0.37%，成交金額新台幣2666.2億元。

加權指數開盤為23274.26點，盤中最高23331.67點，最低23159.7點；不含金融股指數20258.49點，跌78.41點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.51%、食品股跌0.77%、塑化股跌1.43%、紡織股跌0.44%、機電股跌0.41%、造紙股跌0.6%、營建股漲2.38%、金融股跌0.21%。

委買張數1899萬8206張，委賣張數1037萬9384張，成交張數514萬4034張。

收盤時上漲319家，下跌641家，持平95家。

成交量前5名個股為泰金寶-DR、凱基金、宏達電、元大滬深300正2、華航。

漲幅前5名個股為宏齊、京城、亞航、雷虎、澤米。

跌幅前5名個股為穎崴、長榮鋼、嘉聯益、毛寶、IKKA-KY。1131230

台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
ETF今年受益人數暴增逾400萬 00878超越台積電中鋼
27
更多編輯台推薦新聞：