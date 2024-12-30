台股跌85.48點
2024/12/30 14:03
（中央社台北30日電）台北股市今天量縮震盪，收盤跌85.48點，為23190.2點，跌幅0.37%，成交金額新台幣2666.2億元。
加權指數開盤為23274.26點，盤中最高23331.67點，最低23159.7點；不含金融股指數20258.49點，跌78.41點。
八大類股漲跌幅：泥窯股跌0.51%、食品股跌0.77%、塑化股跌1.43%、紡織股跌0.44%、機電股跌0.41%、造紙股跌0.6%、營建股漲2.38%、金融股跌0.21%。
委買張數1899萬8206張，委賣張數1037萬9384張，成交張數514萬4034張。
收盤時上漲319家，下跌641家，持平95家。
成交量前5名個股為泰金寶-DR、凱基金、宏達電、元大滬深300正2、華航。
漲幅前5名個股為宏齊、京城、亞航、雷虎、澤米。
跌幅前5名個股為穎崴、長榮鋼、嘉聯益、毛寶、IKKA-KY。1131230
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