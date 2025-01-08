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1月台股期指跌292點

2025/1/8 13:54
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（中央社台北8日電）台北股市今天終場跌243.94點，收23407.33點。1月台指期以23450點作收，下跌292點，與現貨相較，正價差42.67點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，1月期貨23742點、2月期貨23807點。

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台股今天終場跌243.94點，收23407.33點，成交金額新台幣3598.61億元。

1月台指期貨以23450點作收，跌292點，成交5萬7339口；2月期貨以23516點作收，跌291點，成交1245口。實際收盤價格以期交所公告為準。1140108

#台北市
#台灣期貨交易所
#台股
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