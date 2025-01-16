2月台股期指漲516點
2025/1/16 14:01
（中央社台北16日電）台北股市今天終場漲510.53點，收23025.10點。2月台指期以23031點作收，上漲516點，與現貨相較，正價差5.9點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，2月期貨22515點、3月期貨22571點。
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台股今天終場漲510.53點，收23025.10點，成交金額新台幣3330.91億元。
2月台指期貨以23031點作收，漲516點，成交7萬2437口；3月期貨以23082點作收，漲511點，成交989口。實際收盤價格以期交所公告為準。1140116
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