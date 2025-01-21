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川普就職首日亞幣勁揚 新台幣連4升收32.765元

2025/1/21 17:49
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（中央社記者蘇思云台北21日電）美國總統川普正式就職，不過尚未對其他國家開徵關稅宣布具體措施，美元走弱下，新台幣展開大反攻。新台幣兌美元今天收盤收32.765元，升4.3分，連4升，台北及元太外匯市場總成交金額放大到19.135億美元。

美國新任總統川普正式就職，宣布將終結「綠色新政」，撤銷電動車補助及大規模開採石油。台股今天區間震盪，終場上漲33.19點，收23300.01點。三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計賣超5.8億元。

外匯交易員表示，人民幣強勢上揚，帶動亞洲貨幣今天持續反彈，新台幣連帶走升；新台幣兌美元今天開盤價為32.71元，最高32.65元、最低32.79元，最後收32.765元。

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外匯交易員表示，春節前夕因為出口商有拋匯需求，新台幣可能維持偏升走勢，後續必須觀察川普上任後相關措施，將牽動資金變化。

根據央行統計，美元指數走貶0.39%，亞洲貨幣全數走揚，人民幣大升0.54%，韓元升0.46%，新加坡幣上揚0.43%，日圓升0.2%，新台幣升0.13%。（編輯：林淑媛）1140121

#川普
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