同仁堂被爆使用過期蜂蜜 稱相關產品未外流

（中央社台北17日電）中國大陸知名中藥店北京同仁堂合作工廠被爆使用回收的過期蜂蜜，還更改標籤日期。同仁堂表示，這是子公司監管不力，相關產品在11月已全部封存，並未流向市場。

綜合新京報、澎湃新聞等陸媒報導，江蘇廣播電視旗下節目「南京零距離」15日報導，涉事的同仁堂生產商為鹽城金蜂食品科技有限公司，是一家規模不小的企業。12日，記者在工廠發現有多名工人將已經撕掉標籤的過期或者臨近過期的蜂蜜，倒進大桶回收。被撕下來的標籤數量很多，其產品名稱為「北京同仁堂蜂蜜」。

報導稱，有公司職員說回收的過期蜂蜜是退給蜂農用來養蜜蜂，但這些蜂蜜的大桶上都貼上「倒蜜」標簽，在回收完畢後，其實會被送入生產廠家的原料庫，疑似「回收」再用。

報導一出即引發爭議。同仁堂16日發布公告稱，公司持股51.29%的下屬子公司北京同仁堂蜂業有限公司在委託生產過程中存在監管不力和失察的責任、所涉產品已經進行封存。北京市大興區的食藥監局已對此展開調查。

公告稱，由於今年初工廠搬遷，在對不同生產位址進行標籤轉換時，對標籤的管理和使用出現差錯。所涉產品於11月份已全部封存，未流向市場。

公告稱，與鹽城金蜂的合約中明確規定從退貨中清理的蜂蜜「只可用於養蜂基地進行餵養蜜蜂，不得做除此以外的任何用途」。初步調查現場確實存在對清理出的蜂蜜未明確標識的問題，但目前未發現這些蜂蜜進入生產用原料庫，正進一步深入調查核實。

同仁堂說，若發現確有違法違規行為，將追究責任、嚴肅處理。同時向所有消費者鄭重致歉。

根據同仁堂，今年前9月，子公司同仁堂蜂業營業收入為人民幣1.97億元，淨利潤為負87.3萬元，營業收入占同仁堂同期營業收入的1.88%。本次事件對同仁堂收入利潤等財務方面影響很小。

儘管對同仁堂而言，蜂蜜只占了營業內容很小的一部分，但涉事的生產企業鹽城金蜂卻是鹽城市濱海縣通榆鎮重點工業項目，據政府網站，其年產蜂蜜系列食品5000噸以上。

而根據企業名錄網站天眼查，去年7月，同仁堂蜂業曾因未按規定提交年度報告資訊而被列入企業經營異常名錄。（編輯：張淑伶/周慧盈）1071217