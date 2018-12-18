陸醫院衛生堪憂 帶血衣物和床單混洗

（中央社台北18日電）中國大陸五星級飯店日前被曝有清潔問題，而與民眾生命安全更直接相關的醫院最近也被發現床單和帶血的手術服等混洗且未徹底消毒，即使是最高級別的三甲醫院也未能倖免，衛生堪慮。

陸媒新京報記者11月在江西省南昌兩家醫療衣物洗滌公司臥底調查，發現洗滌廠為了提高效率，把醫院的床單、病人衣服、手術服等混洗，且未嚴格高溫消毒，相關報導在17日曝光。

這些醫療衣物和布品不分科室混在一起，有些已沾染血跡還和其他患者衣物和床單混洗。有洗滌廠員工表示，他們所謂的分類洗滌，只是把醫院分開，不分科室，不分洗衣設備，「洗其實就是過了一遍熱水」。

甚至，帶血的紗布及用過的點滴管等醫療廢物，有時也被混進洗衣機一起混洗。洗滌廠的工作人員說，這些床單衣物都是人工分揀，出現分揀不當是經常存在的事情，「醫院那邊要是發現沒洗乾淨，就會退回來重洗」。

被爆出問題的承包洗衣公司，是位在南昌的順達洗滌服務中心和豐源洗衣中心。後續又有媒體跟進採訪，指洗滌廠內汙水遍地，衣物布品隨意堆放。

這樣讓人堪憂的工廠環境，卻承接了南昌當地多家三甲醫院的洗滌業務。所謂三級甲等醫院，是大陸最高級別的醫療機構。

報導說，相較於飯店的清潔衛生，醫院物品洗滌過程是否合規牽涉到健康與安全問題，對民眾的心理影響更大，更值得重視。

報導曝光後，南昌市衛計委17日發布消息稱，正在調查核實上述狀況。

在中國大陸，有關醫療消毒行業並非無法可管。

報導引述江西省洗滌行業協會會長付俊偉說，為醫院提供洗滌服務的廠商應該歸類為醫療消毒供應中心，按照管理規定應當設立去汙區，檢查、折疊、包裝及滅菌區，無菌物品存放區及配送物流專區等。

他指出，一些廠商混水摸魚，造成醫療布品的二次汙染。而民眾更在意的是，類似的情況在其他省分城市有多普遍。（編輯：張淑伶/周慧盈）1071218